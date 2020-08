Antonio Conte, da tifoso del Napoli speravo che lasciasse l’Inter. Ora lo scudetto non gli sfuggirà (Di mercoledì 26 agosto 2020) Devo essere sincero ed evitare la retorica patriottarda. Avrei preferito che Antonio Conte sciogliesse il suo rapporto con l’Inter. Da tifoso del Napoli avrei voluto una Inter più debole e meno competitiva. Perché Antonio Conte è un vincente e l’anno prossimo, solo Dio sa quanto vorrei essere smentito, lo scudetto non gli sfuggirà. Aveva bisogno di mettere in riga alcuni dirigenti e costringere il presidente cinese a promettergli, nonostante le formali smentite di rito, i cambiamenti culturali da lui suggeriti. Sì perché, così come aveva riferito alcuni giorni fa, non si trattava (solo) di mercato ma di un approccio manageriale basato su una cultura che all’Inter manca(va). All’Inter le vittorie ... Leggi su ilfattoquotidiano

Inter : ?? | COMUNICATO Nota del Club in seguito all'incontro con Antonio Conte ?? - matteosalvinimi : #Conte, quello bravo di nome Antonio, rimane al suo posto. Speriamo che venga presto esonerato l’altro, quello meno bravo. - FabrizioRomano : L’Inter continuerà con Beppe Marotta e Piero Ausilio alla guida dell’area societaria e tecnica. Restano entrambi co… - MM13240 : RT @NicoSchira: N'Golo #Kantè è il grande sogno di Antonio #Conte per l'#Inter 20/21: #Sensi verrà riscattato dal Sassuolo e #Barella inced… - liviozeta67 : Stagione 2020/21: allenatore Antonio #Conte #DejaVu -