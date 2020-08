Anna Tatangelo: il messaggio su IG è dolcissimo ma… “sarà per Gigi D’Alessio?” (Di mercoledì 26 agosto 2020) La bellissima cantante di Sora, Anna Tatangelo ha pubblicato un post su Instagram: molti fan chiedono se è per l’ex marito Gigi D’Alessio. Dopo quasi 15 anni, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono detti definitivamente addio a marzo di quest’anno. Le cose non andavano più bene fra di loro, tanto da lasciarsi. Insieme hanno … L'articolo Anna Tatangelo: il messaggio su IG è dolcissimo ma… “sarà per Gigi D’Alessio?” Curiosauro. Leggi su curiosauro

wearegiovanni : @cmqnepa il peak della carriera di Anna Tatangelo tbh - radiocampania : In riproduzione su Radio Campania: Guapo (feat.Geolier) di Anna Tatangelo, Geolier! Sintonizzati ora. - GammaStereoRoma : Anna Tatangelo - Bastardo - Pinobianconero : @_AnnaTatangelo_ Anna Tatangelo: 'Bionda e rapper: adesso sono più forte. Il tacco 12 una prigione'… - radiocalabriafm : ANNA TATANGELO - LO SO CHE FINIRÀ (MP3) -