Udinese, Samir: «Vogliamo cominciare al meglio, Gotti ci porterà al massimo» (Di martedì 25 agosto 2020) Il difensore dell'Udinese Samir ha parlato della nuova stagione che sta per cominciare. Le sue parole dal ritiro bianconero Dal ritiro bianconero, Samir ha parlato ai microfoni di Udinese TV. Il difensore ha commentato la stagione che sta per cominciare. «A mio parere abbiamo giocato le ultime partite bene, stiamo ricaricando le batterie per ricominciare al meglio la nuova stagione. Sono molto contento del gruppo che abbiamo e sicuramente Mister Gotti ci porterà al massimo perché solo così possiamo raggiungere il top».

