Sui migranti è guerra tra Roma e Palermo. Musumeci diffida i prefetti (Di martedì 25 agosto 2020) AGI - Si alza il livello dello scontro tra Roma e Palermo. Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, ha inviato una nota di diffida alle "autorità competenti", cioè ai nove prefetti siciliani, per l'esecuzione della propria ordinanza emanata lo scorso 22 agosto che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri per i migranti. Nel documento, il governatore richiede, tra le altre misure, di illustrare il crono-programma del progressivo svuotamento degli hotspot "per le gravi ragioni di promiscuità e assembramento in cui sono costretti gli ospiti". Qualora ciò non fosse stato già predisposto (come avvenuto per il trasferimento dei migranti risultati positivi al Coronavirus, ... Leggi su agi

