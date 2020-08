Puyol a Messi: «Rispetto e ammirazione. Tutto il mio appoggio» (Di martedì 25 agosto 2020) Carles Puyol ha commentato la notizia dell’addio di Lionel Messi al Barcellona: le parole dell’ex difensore blaugrana Carles Puyol, ex difensore del Barcellona, ha commentato la notizia dell’addio di Lionel Messi al club blaugrana. «Rispetto e ammirazione, Leo. Tutto il mio appoggio, amico», queste le parole di Puyol su Twitter. Respeto y admiración, Leo. Todo mi apoyo, amigo. — Carles Puyol (@Carles5Puyol) August 25, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Alex_Zonghetti : Se si espone così tanto un certo #Puyol allora la storia #Messi - #Barcellona è davvero ai titoli di coda. - Game_Set_Match_ : RT @napoli_report: ????#Messi vuole lasciare il #Barcellona, a confermare ciò è il tweet di #Puyol. - napoli_report : ????#Messi vuole lasciare il #Barcellona, a confermare ciò è il tweet di #Puyol. - Mterryf1 : Stavo pensando che quella di Messi poteva essere una mossa per forzare i tempi delle elezioni a Barcellona.. Ma que… - M__M973 : Puyol cuore rossonero annuncia Messi al Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Puyol Messi

Il Posticipo

Il Paris Saint Germain battendo 3-0 il Lipsia si è qualificato per la prima volta per la finale di Champions League, in cui affronterà domenica 23 agosto il Bayern Monaco o il Lione. Il raggiungimento ...Per provare a comprendere le ragioni della crisi profonda del Barcellona si può partire rileggendo alcune dichiarazioni di Leo Messi: “Da qualche tempo molti giocatori della cantera se ne sono andati ...