“Mi pare che il piano dem sia orientato a terrorizzare… date il vostro contributo” – la bufala in Crowdsourcing (Di martedì 25 agosto 2020) Col piano Dem abbiamo assistito all’evoluzione definitiva del concetto di complottismo e bufala. Definitiva, nel senso più deteriore possibile. Abbiamo assistito alla bufala herpes, la bufala che con poche variazioni se non nulle ritorna ad ondate pandemiche, di anno in anno, non appena la funzione Accadde Oggi di Facebook la fa riapparire. Alla bufala Voltron, quella che come i cinque leoni robot dell’omonima serie televisiva si ottiene quando più bufale decotte e graciline si riuniscono in una megabufala più virale e potente. Abbiamo visto la bufala Transformers, quella che si ottiene quando la stessa bufala assume una forma nuova e viaggia “in incognito” riattivandosi, portando gente che ... Leggi su bufale

Fontana3Lorenzo : Costui non mi pare diverso da coloro che disprezza. Con queste frasi fomenta odio, strumentalizza disgrazie. Ma def… - matteosalvinimi : #Salvini: Additare i ragazzi, chi va a passeggio col cane o chi fa aperitivo in spiaggia come i responsabili dei pr… - gaiatortora : Mi pare di capire che andiamo incontro ad una stagione di tutti contro tutti. Pericoloso e logorante. - duxfightdemon : RT @esseeffe03: E poi mio padre mi chiede: 'Dove trovi ste cose che dici?'. Una lingua più in là, a quanto pare. - salviamoroma : RT @sergioserra85: @salviamoroma @PLRomaCapitale @Lavoratori_Ama Hanno trovato il cadavere di quella povera donna, mi pare due anni fa. Si… -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi pare Tunnel stretto Messina: «Perché è meglio del ponte». Il progetto di Giovanni Saccà Corriere della Sera