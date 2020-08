Incroci pericolosi da Di Maio (Di martedì 25 agosto 2020) È Roma la prima tappa di un tour tra le capitali europee del ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Ad attenderlo a Villa Madama ci sarà Luigi Di Maio, ma in quelle ore davanti al Ministero degli Esteri ci sarà anche Nathan Law, uno dei leader del movimento per la democrazia di Hong Kong, uno dei sei ricercati all’estero per una presunta violazione della nuova legge di sicurezza nazionale imposta dalla Cina. Incroci pericolosi, mentre Pechino porta in Europa la propria proposta tecnologica sul 5G, duramente osteggiata negli Usa e nel Regno Unito. Vero è che proprio in queste ore il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, e il rappresentate al commercio Robert Lighthizer hanno avuto un colloquio telefonico con il vicepremier cinese Liu He, da cui è emerso che “tutte e due le ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Incroci pericolosi per Di Maio - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: STRISCE PEDONALI DEL TUTTO CANCELLATE, DA ANNI ANNI, NUMEROSI INCROCI PERICOLOSI OSTIA. NON LAVORANO - GHERARDIMAURO1 : STRISCE PEDONALI DEL TUTTO CANCELLATE, DA ANNI ANNI, NUMEROSI INCROCI PERICOLOSI OSTIA. NON LAVORANO - benzinazero : RT @manumas78: ?? Quanti incroci considerati 'pericolosi' da attraversare a piedi e in bici ci sono nella vostra città e quanti potrebbero… - Scuffi_official : @lapoelkann_ Le strisce bianche di uso comune sono quelle al centro della carreggiata (cd. strisce di mezzerìa) tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Incroci pericolosi Incroci pericolosi da Di Maio L'HuffPost Incroci pericolosi da Di Maio

È Roma la prima tappa di un tour tra le capitali europee del ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Ad attenderlo a Villa Madama ci sarà Luigi Di Maio, ma in quelle ore davanti al Ministero degli Ester ...

La rotonda non è finita "E’ buia e pericolosa"

"Non solo hanno iniziato con tre mesi di ritardo quando avrebbero potuto fare i lavori nel periodo di lockdown con le strade completamente vuote e in assoluta sicurezza, ma hanno anche sospeso il cant ...

È Roma la prima tappa di un tour tra le capitali europee del ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Ad attenderlo a Villa Madama ci sarà Luigi Di Maio, ma in quelle ore davanti al Ministero degli Ester ..."Non solo hanno iniziato con tre mesi di ritardo quando avrebbero potuto fare i lavori nel periodo di lockdown con le strade completamente vuote e in assoluta sicurezza, ma hanno anche sospeso il cant ...