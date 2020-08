Incidente stradale a Scampia, una delle persone coinvolte è un latitante: arrestato (Di martedì 25 agosto 2020) Il 53enne, gravato da numerosi precedenti penali, è stato arrestato dalla Polizia Locale di Napoli dopo un Incidente stradale. La Polizia Locale di Napoli ha arrestato un latitante di 53 anni gravato da numerosi precedenti penali. L’uomo è stato posto in arresto nella serata del 23 agosto quando il personale del Vomero è intervenuto in … Leggi su 2anews

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale Incidente stradale sulla Torino-Pinerolo, tre feriti Sky Tg24 Venezia, viene travolta sulle strisce da un suv al Lido. Muore a 94 anni

Stava attraversando la strada, a detta di tutti voleva andare in chiesa, per seguire la messa domenicale, ma è stata travolta da un Suv proprio sulle strisce pedonali. Le condizioni di Cecilia Populin ...

Incidente sull'autostrada A1 Milano-Napoli: bisarca in fiamme, code fino a 10 chilometri

Si sono concluse sull'autostrada A1 Milano-Napoli le operazioni di spegnimento della bisarca andata in fiamme nel tratto compreso tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione Roma all'altezza del ...

