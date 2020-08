Il nubifragio sui vigneti della Valpolicella (Di martedì 25 agosto 2020) Una violenta grandinata unita a forte vento oltre a mettere in ginocchio la città di Verona ha colpito i vigneti della Valpolicella. Tutto ciò è avvenuto in pochi istanti e, purtroppo, a pochi giorni dalla vendemmia. La vendemmia si sa è il vino, in quel gesto semplice fatto di mani che si prendono cura del frutto vi è il successo di un’annata. La vendemmia è fine e principio. La fine di un lavoro in vigna durato 12 mesi e il principio dell’uva atta a divenire vino. La vendemmia è momento di festa di una comunità, è tradizione, è il sospiro di sollievo quando tutto è finalmente in cantina.La scelta del giorno della vendemmia è anche ansia, attesa, voglia di rischiare. È lo sguardo teso al cielo ogni giorno ... Leggi su huffingtonpost

Blackskorpion4 : RT @HuffPostItalia: Il nubifragio sui vigneti della Valpolicella - AugustoBisegna : RT @HuffPostItalia: Il nubifragio sui vigneti della Valpolicella - HuffPostItalia : Il nubifragio sui vigneti della Valpolicella - Alien1it : Mi viene in mente quella che filmava la scena poi pubblicata sui media; manco s'è chiesta se sto povero cristo avev… - infoitinterno : Diretta Verona sui danni del nubifragio -