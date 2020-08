I segreti delle mummie di animali svelati grazie ai raggi X (Di martedì 25 agosto 2020) Hanno trascorso oltre duemila anni in silenzio ma oggi, finalmente, possono raccontarci qualcosa della loro storia. Parliamo delle tre piccole mummie di animali – un gatto, un serpente e un volatile – che vedete in questo video, risalenti all’Antico Egitto: rimaste a lungo un mistero invalicabile per gli archeologi e che ora, grazie alla tecnologia, conosciamo invece fin nei particolari grazie a tecniche rubate nientemeno che alla medicina. Gli scienziati, al lavoro tra le università di Swansea, Leicester e Cardiff, nel Regno Unito, hanno infatti utilizzato la cosiddetta micro-tc, una sorta di tac ad altissima risoluzione, per spiare all’interno degli involucri che conservano i resti (senza ovviamente deteriorarli) fino a ricostruirne modelli virtuali con un elevato grado ... Leggi su wired

