I Rolling Stones aprono un negozio a Carnaby Street (Di martedì 25 agosto 2020) Non poteva che essere in Carnaby Street, la storica via londinese legata alla cultura musicale e alla Swinging London, il primo negozio dei Rolling Stones che aprirà i battenti il prossimo 9 settembre. Nel cuore di Soho il negozio completamente nero, ospiterà nuovi esclusivi prodotti di moda e merchandising con il marchio RS No. 9 Carnaby. «Soho ha sempre racchiuso il Rock 'n' Roll», ha detto la band «quindi Carnaby Street era il luogo perfetto per il nostro negozio. Siamo sicuri che questo progetto entusiasmante sarà un'esperienza impareggiabile per tutti coloro che verranno a Londra e si divertiranno». Magliette, spille, cimeli, vinili e altri oggetti con ... Leggi su gqitalia

