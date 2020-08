Highlights Djokovic-Berankis 7-62 | 6-4 | Masters 1000 Cincinnati 2020 VIDEO

Highlights Djokovic-Berankis 7-6(2), 6-4: Masters 1000 Cincinnati 2020 (VIDEO) (Di martedì 25 agosto 2020) Gli Highlights dell’incontro con protagonisti Novak Djokovic e Ricardas Berankis, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati 2020 e conclusosi con il successo serbo per 7-6(2), 6-4. L’atleta lituano ha lottato duramente nel corso del confronto con il numero uno del mondo, uscendo sconfitto dopo aver dato filo da torcere al suo opponente, come dimostrano i tre break attuati nel corso della disputa: vittoria di valore da parte di un buon Djokovic, il quale affronterà Tennys Sandgren agli ottavi di finale. Leggi su sportface

Novak Djokovic incrocia Ricardas Berankis al secondo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Il serbo ritorna ufficialmente in campo dopo le uscite in esibizione che lo hanno visto protagonista anche fu ...

