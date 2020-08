Dl Agosto, Unimpresa: “Solo rinvii fiscali non risolvono nodo liquidità Pmi” (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – “Con il decreto legge di Agosto gli imprenditori aspettavano con ansia che il governo varasse misure fiscali e finanziarie in grado di assicurare alle piccole e medie imprese quella liquidità tanto attesa e sempre rinviata. La liquidità, garanzia di sopravvivenza per le imprese e sostegno agli investimenti, era stata letteralmente azzerata, nei mesi precedenti, dalle misure di contenimento della pandemia e negata, contestualmente, dalle iniziali politiche del governo, a carattere emergenziale, che nulla hanno prodotto, se non una lenta agonia che sta portando alla distruzione del sistema imprenditoriale del nostro paese. Quanto è contenuto, purtroppo, anche in questo quarto decreto economico, si riduce a un ulteriore groviglio di rinvii delle scadenze fiscali, che non ... Leggi su quifinanza

Con la fine del blocco licenziamenti subito perso il 7% dei posti

Quando cesserà il blocco dei licenziamenti, il 7% dei lavoratori resterà a casa. La stima è quella del consigliere nazionale di Unimpresa, Giovanni Assi, che in un approfondimento sul decreto agosto p ...

