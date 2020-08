Convivente presa a calci e pugni: arrestato pregiudicato (Di martedì 25 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGiugliano (Na) – I carabinieri della stazione di Varcaturo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali – in forza ad un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli Nord su richiesta della locale Procura – un 45enne di Giugliano già noto alle forze del’ordine e, tra l’altro, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. La compagna Convivente ha avuto il coraggio di denunciarlo. I carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno ricostruito gli episodi di violenza subiti dalla giovane donna. Le ha tirato addosso vari suppellettili dell’arredamento di casa e, addirittura, elettrodomestici. L’ha colpita con violenti calci e pugni da mandarla in ospedale. Ora l’uomo è in ... Leggi su anteprima24

