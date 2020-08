Briatore e Mihajlović tra allarmismo e caccia all’untore: l’ultima follia dell’isteria da pandemia (Di martedì 25 agosto 2020) “Astenetevi dal giudicare perché siamo tutti peccatori“. E’ questo il post/supplica pubblicato da Ariana Rapaccioni, moglie di Sinisa Mihajlovic. L‘allenatore del Bologna, come è ormai noto, è risultato positivo al coronavirus, sebbene sia asintomatico, dopo una vacanza in Sardegna documentata da varie foto che lo ritraggono in compagnia di altri personaggi dello sport, oltre che di Paolo Bonolis e Flavio Briatore. Mihajlovic, a causa della sua positività, è stato letteralmente bersagliato sui social da messaggi carichi di odio e offese gratuite. Solo un anno fa all’ex calciatore era stata diagnosticata la leucemia, per la quale si era dovuto sottoporre a un trapianto di midollo osseo e a diverse sedute di chemioterapia. Fino a qualche ora fa c’era preoccupazione per i giocatori del Bologna ... Leggi su meteoweb.eu

Corriere : Mihajlovic, Bonolis e gli altri: ecco chi ha incontrato Briatore in Sardegna - Agenzia_Ansa : 'Astenetevi dal giudicare, siamo tutti peccatori': lo scrive su Instagram la moglie dell'allenatore del Bologna… - Open_gol : #Briatore e quella partita a calcetto con Mihajlovic, Rovazzi e Bonolis: il contagio è sul campo o al #Billionaire? - Giancar70336148 : RT @Corriere: Mihajlovic, Bonolis e gli altri: ecco chi ha incontrato Briatore in Sardegna - riondino_pietro : @fedelambert1 @rawvatsy @Parpiglia Mihajlovic e Briatore sono positivi, gli altri si staranno cagando sotto -

Ultime Notizie dalla rete : Briatore Mihajlović