Amici, è morta Rita Speranza, la professoressa del pubblico parlante (Di martedì 25 agosto 2020) Era diventata popolare partecipando ad Amici di Maria De Filippi come pubblico parlante, ma Rita Speranza, insegnante di Lettere, originaria di Napoli, ma trasfeRitasi a Roma, era stata anche attrice e regista teatrale e per molto tempo aveva lavorato nel mondo dello spettacolo. Oggi il figlio Francesco ha dato via social la notizia della sua scomparsa, informando "chi vorrà dare un ultimo saluto a mia madre" che "i funerali ci saranno domani alle 10,30 alla Parrocchia San Vigilio di Via Paolo di dono, 218" nella Capitale.Amici, è morta Rita Speranza, la professoressa del pubblico parlante 25 agosto 2020 21:37. Leggi su blogo

