A Hong Kong è stato confermato il primo caso di reinfezione da Covid-19 (Di martedì 25 agosto 2020) Un team di ricercatori della University of Hong Kong, ha confermato un caso di reinfezione. Un uomo di 33 anni, che aveva inizialmente contratto il virus a marzo, è risultato nuovamente il 15 agosto, dopo essere tornato da un viaggio in Spagna con tappa nel Regno Unito. Secondo i primi risultati, il paziente è stato infettato da un altro ceppo del virus, quello che sta circolando in Europa quest’estate Lo studio verrà pubblicato sulla rivista scientifica Journal of Clinical infectious Diseases e potrebbe rivelarsi rivoluzionario per future ricerche e trattamenti contro il Covid-19. In tutto il mondo, sono stati riportati diversi casi sospetti di reinfezione dall’inizio della pandemia ma nessuno di questi era mai ... Leggi su giornalettismo

