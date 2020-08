5 stelle candidati governatori con poltrona di riserva (Di martedì 25 agosto 2020) “Non mi vendo per una poltroncina” tuonava stentoreo Gian Mario Mercorelli per bloccare qualsiasi accordo con il Partito democratico. Il candidato del Movimento 5 stelle nelle Marche ci ha tenuto a precisare che lui “non è uomo d’apparato” e che gli strapuntini sono roba per altri. Non si è venduto, questo è certo, ma un regaletto se lo è fatto. Perché il buon Mercorelli si è autoconferito un posto nelle liste dei consiglieri regionali, cercando di mettere al sicuro una poltroncina in Consiglio. Già, perché in quasi tutte le Regioni, al netto di complicate alchimie nell’esito del voto, la “poltroncina” viene acquisita di diritto solo dal candidato presidente arrivato secondo. Tutti gli altri rimangono con un pugno di mosche in mano, lasciando il passo a quella ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : 5 stelle candidati governatori con poltrona di riserva - GonnelliLuca : I competenti in poltrone. 5 stelle candidati governat… - nicola_vecchio : 5 stelle candidati governatori con poltrona di riserva - atanor7 : RT @HuffPostItalia: 5 stelle candidati governatori con poltrona di riserva - mattiafeltri : RT @HuffPostItalia: 5 stelle candidati governatori con poltrona di riserva -

Ultime Notizie dalla rete : stelle candidati Marigliano, escluso il MoVimento 5 Stelle: pubblicati i programmi dei candidati ilmediano.com 5 stelle candidati governatori con poltrona di riserva

“Non mi vendo per una poltroncina” tuonava stentoreo Gian Mario Mercorelli per bloccare qualsiasi accordo con il Partito democratico. Il candidato del Movimento 5 stelle nelle Marche ci ha tenuto a pr ...

Critiche, repliche e richieste di dimissioni: i commenti politici al nubifragio

I commenti politici a livello regionale sono intrisi di campagna elettore. L'agone politico ha reso più accesi i toni, con gli antagonisti di Zaia che scaricano sul presidente alcune responsabilità, m ...

“Non mi vendo per una poltroncina” tuonava stentoreo Gian Mario Mercorelli per bloccare qualsiasi accordo con il Partito democratico. Il candidato del Movimento 5 stelle nelle Marche ci ha tenuto a pr ...I commenti politici a livello regionale sono intrisi di campagna elettore. L'agone politico ha reso più accesi i toni, con gli antagonisti di Zaia che scaricano sul presidente alcune responsabilità, m ...