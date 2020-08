25 anni fa nasceva Windows 95 e Bill Gates ballava i Rolling Stones (Di martedì 25 agosto 2020) Windows 95 ha compiuto 25 anni. Nel lontano 24 agosto 1995, faceva il suo debutto sul mercato il sistema operativo che ha segnato l’inizio di una nuova era per Microsoft. A pensarci, non può che salire un po’ di nostalgia per quel sistema che ha introdotto l’iconico tasto Start, la barra delle applicazioni e che ci ha permesso di giocare al famoso Solitario. Il successo di Windows 95 è stato incredibile, merito di un’interfaccia grafica facile da utilizzare per gli utenti comuni ma anche di un’intensa attività pubblicitaria. Come dimenticare Start Me Up dei Rolling Stones, onnipresente negli spot pubblicitari e su cui ballarono Bill Gates e il CEO Steve Ballmer dal palco della presentazione. La gente ha fatto la fila ... Leggi su ilfattoquotidiano

