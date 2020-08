Traffico Roma del 24-08-2020 ore 08:00 (Di lunedì 24 agosto 2020) Luceverde Roma una buona giornata a Bentrovati all’ascolto Traffico scarso in queste ore sulla rete viaria della capitale unica eccezione sulla diramazione di Roma sud dove andiamo incolonnamenti a tratti da Torrenova al raccordo verso Roma Gianicolense da questa mattina nuovi lavori in via Vitellia restringimento della carreggiata all’altezza di via Ludovica Albertoni nuovi lavori anche al Pigneto sulla via Prenestina si tratta di lavori sul manto stradale nel tratto compreso tra via Bartolomeo d’Alviano e via Muzio Attendolo in direzione della Grande Raccordo Anulare possibili difficoltà di circolazione per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito a Roma punto luceverde.it da Daniele guerrisi è tutto a più tardi un servizio a cura della c e ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 24-08-2020 ore 08:00' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 24-08-2020 ore 07:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 24-08-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRoma : ??#treni - Linea Roma - Cassino - Caserta - Napoli traffico rallentato per un guasto alla linea ?Maggiori tempi di… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Diramazione Roma sud code tra Torrenova e Raccordo Anulare > Roma #luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 24-08-2020 ore 07:30 RomaDailyNews Guasto sulla linea alta velocità Roma-Napoli: “Intrappolati per 3 ore sul Frecciargento”

Ritardi fino a tre ore per i treni che stanno percorrendo la linea alta velocità Napoli-Roma. Racconta un passeggero a Fanpage.it: “Il Frecciaargento delle 8.56 da Caserta per Roma si è fermato improv ...

Cantieri e strettoie, traffico in tilt. Il controesodo è un calvario

Tutto come previsto. Da Genova a Messina, da Firenze a Milano. E poi, sull’Adriatica, fra Vasto e Chieti. Per gli italiani il ritorno dalle vacanze si è trasformato in uno slalom fra cantieri aperti, ...

Ritardi fino a tre ore per i treni che stanno percorrendo la linea alta velocità Napoli-Roma. Racconta un passeggero a Fanpage.it: “Il Frecciaargento delle 8.56 da Caserta per Roma si è fermato improv ...Tutto come previsto. Da Genova a Messina, da Firenze a Milano. E poi, sull’Adriatica, fra Vasto e Chieti. Per gli italiani il ritorno dalle vacanze si è trasformato in uno slalom fra cantieri aperti, ...