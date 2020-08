RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, Day 1: subito partitelle, Dries-Osimhen insieme, presenti 500 tifosi col distanziamento (Di lunedì 24 agosto 2020) 18.40 - Termina il primo allenamento da Castel di Sangro, restate su Tuttonapoli per foto, video e tutti gli approfondimenti18. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, Day 1: subito partitelle, Dries-Osimhen insieme, presenti 500 tifosi col distanzia… -

Ultime Notizie dalla rete : RILEGGI LIVE

Tutto Napoli

Il Franchi riapre le porte per l’esordio in campionato della Fiorentina Femminile, che questa sera ospita l’Inter di Attilio Sorbi Non ce la fa la grande ex di turno, Ilaria Mauro, che dunque guarderà ...A cinque mesi e mezzo di distanza dal match d'andata contro il Napoli, il Barcellona scenderà in campo domani per la partita di ritorno. A cinque mesi e mezzo di distanza dal match d'andata contro il ...