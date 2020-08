Messaggio della Roma per Bonaiuti: “Forza Adriano, non mollare” (Di lunedì 24 agosto 2020) “Forza Adriano non mollare”. Questo il Messaggio affidato a Twitter da parte della Roma in sostegno ad Adriano Bonaiuti, il preparatore dei portieri dell’Inter che nella giornata di domenica è stato coinvolto in un gravissimo incidente. Bonaiuti ha sbattuto in maniera violenta contro un’auto in contrada San Francesco di Grottammare. In queste ore sono tanti i messaggi dal mondo del calcio, ultimo quello dei giallorossi. Forza Adriano, non mollare! — AS Roma (@OfficialASRoma) August 24, 2020 Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Messaggio della “Non si può abbassare la guardia”, questo il messaggio della campagna di sensibilizzazione della Asl Toscana Sud est a seguito dei recenti casi di positività Tevere TV Daniele Schiavon positivo al Coronavirus: la dichiarazione di guerra

Daniele Schiavon ha contratto il Coronavirus: anche l’ex corteggiatore di Uomini e Donne vittima di una vacanza in Sardegna. Prima di lui ci sono stati Andrea Melchiorre, Nilufar Addati, Ilaria Galloz ...

Arthur, messaggio emozionante al Barcellona: ‘Cresciuto come uomo, dirsi addio è difficile' VIDEO

Arthur è già ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus e a breve si aggregherà alla squadra allenata da Andrea Pirlo. Con un post pubblicato sul proprio ...

