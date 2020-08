Lo invita a indossare la mascherina e riceve un pugno al volto (Di lunedì 24 agosto 2020) Ubriaco e molesto sul bus, non si calma nemmeno in questura 14 August 2020 Senza biglietto sul bus, strappa e 'tiene in ostaggio' gli occhiali da vista del controllore. Denunciato 19 August 2020 È ... Leggi su genovatoday

Agenzia_Ansa : Sharon Stone, mia sorella malata di #Covid, colpa uno di voi L'attrice invita a indossare le mascherine. #ANSA - HuffPostItalia : Panettiere invita il cliente ad indossare la mascherina, lui risponde picchiandolo - fanpage : Siamo alla follia - scuolaealtro1 : Lo invita a indossare la #mascherina e riceve un pugno al volto - Miti_Vigliero : RT @genovatoday: Lo invita a indossare la mascherina e riceve un pugno al volto -

Ultime Notizie dalla rete : invita indossare Lo invita a indossare la mascherina e riceve un pugno al volto GenovaToday Salerno, positivo al Covid l’assessore che multava i passanti senza mascherina. Era stato in Sardegna

Dario Loffredo, assessore al Commercio del Comune di Salerno è positivo al tampone Covid-19 dopo aver soggiornato due settimane in Sardegna. Loffredo ha effettuato un tampone al rientro delle ferie. L ...

Virus fornaio e controlli: a Genova solo 4 multe dei cantuné, zero di Carabinieri e Polizia

Solo quattro giovani sanzionati perché senza mascherina che, nonostante l’invito a metterla, hanno continuato a non indossarla. Poi tanti richiami con il megafono per fare distanziare le persone. E’ i ...

Dario Loffredo, assessore al Commercio del Comune di Salerno è positivo al tampone Covid-19 dopo aver soggiornato due settimane in Sardegna. Loffredo ha effettuato un tampone al rientro delle ferie. L ...Solo quattro giovani sanzionati perché senza mascherina che, nonostante l’invito a metterla, hanno continuato a non indossarla. Poi tanti richiami con il megafono per fare distanziare le persone. E’ i ...