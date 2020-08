LIVE - Castel di Sangro, Day 1: iniziato l'allenamento, primi cori dei tifosi (Di lunedì 24 agosto 2020) premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il LIVE17.40 - Subito partitella per la gioia dei tifosi presenti. Leggi su tuttonapoli

matteosalvinimi : Non ci si ferma, ultima tappa a Castel Guelfo (Bologna)! Buon venerdì sera Amici, vi voglio bene ?? ?? LIVE ??… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale LIVE – Primo allenamento a Castel di Sangro, il Patini con… - ilnapolionline : DIRETTA LIVE - Arrivo a Castel Di Sangro del Napoli - - maccari_nicolo : RT @matteosalvinimi: Non ci si ferma, ultima tappa a Castel Guelfo (Bologna)! Buon venerdì sera Amici, vi voglio bene ?? ?? LIVE ?? https://… - SarnaDario : RT @azzurra_onda: Dal 24 agosto tutti i giorni live da Castel di Sangro...su Telecapri e su Telecaprisport NAPOLI CHIAMA CASTEL DI SANGRO… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Castel

Tutto Napoli

16.35 - Tutto pronto allo stadio. Palloni, fradini e altri attrezzi utili per l'allenamento sono già piazzati sul terreno di gioco. Amici di Tuttonapoli.net, buonasera e benvenuti alla diretta testual ...Sono 953 i nuovi casi di contagio in Italia nelle ultime 24 ore mentre sono 4 i decessi registrati nell’ultima giornata, sono i dati che emergono dal bollettino sull’emergenza coronavirus in Italia di ...