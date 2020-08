Freestyle, raduno a Merano per la squadra di Coppa del Mondo: la lista dei convocati azzurri (Di lunedì 24 agosto 2020) Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato cinque atleti delle squadre di Coppa del Mondo e giovani per il raduno che si tiene a Merano (Bz) il 24 e 25 agosto: si tratta di Siegmar Klotz, Dominik Zuech, Pascal Rizzi, Simone Cavallar e Patrick Wolfsgruber, alla presenza dei tecnici Dario Dellantonio e del preparatore atletico Andrea Tuti. Assenti giustificati Jamie Lee Castello, Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Yanick Gunsch, Federico Tomaselli, Filippo Zamboni, Giacomo Gueci e Lucrezia Fantelli. Il primo impegno agonistico al momento in calendario è fissato a Val Thorens (Fra) domenica 5 dicembre con la Coppa del Mondo.L'articolo SPORTFAIR. Leggi su sportfair

