Covid, Ascierto: “Il virus non è sconfitto e colpisce sempre più giovani” (Di lunedì 24 agosto 2020) L’oncologo del Pascale, Paolo Ascierto: “Occorre continuare a stare molto attenti, rispettare il distanziamento, utilizzare la mascherina”. “Il virus non è stato ancora sconfitto, occorre continuare a stare molto attenti, rispettare il distanziamento, utilizzare la mascherina”. E’ quanto ha detto il professor Paolo Ascierto in merito al Covid ritirando il Premio “Telesia for Peoples” 2020 … Leggi su 2anews

