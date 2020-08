Coutinho, rebus futuro: “Torno al Barcellona ma non so se giocherò con loro” (Di lunedì 24 agosto 2020) Da una parte la grande gioia di aver vinto la Champions League col Bayern Monaco, dall'altra l'incertezza per il suo futuro. Philippe Coutinho vive un momento molto particolare. Il brasiliano è di proprietà del Barcellona e farà ritorno in blaugrana ora che è finita la stagione 2019-2020. Al termine del match vinto in finale di Coppa contro il Psg, il trequartista ex anche di Liverpool e Inter ha commentato le sue intenzioni per la prossima annata.Coutinho: "Voglio grande stagione ma non so se sarà a Barcellona"caption id="attachment 799652" align="alignnone" width="659" Coutinho (Getty Images)/caption"Non ho pensato molto alla prossima stagione ancora", ha esordito Coutinho subito dopo il trionfo in Champions League. "Sicuramente ... Leggi su itasportpress

