Chiara Appendino beffata dai rom. «Mille euro se andate via». Loro intascano e si spostano più in là (Di lunedì 24 agosto 2020) I rom che vivono a Torino si prendono gioco del sindaco Chiara Appendino. Il Comune aveva offerto Loro una somma di Mille euro per lasciare l’insediamento di via Germagnano. L’obiettivo era quello sgomberare l’area occupata abusivamente da circa cento famiglie e ripulire la zona per metterla a disposizione dei residenti. Coi fondi stanziati numerose famiglie che vivevano nel campo abusivo sarebbero dovute rientrare nella legalità. I rom potevano utilizzare la somma per tornare in Romania o per affittare una casa a Torino. Ma il progetto è andato in fumo. Alcuni di Loro hanno realizzato un nuovo insediamento poco distante. E a farne le spese sono stati i cittadini torinesi. Appendino beffata, la denuncia di Montaruli Come ... Leggi su secoloditalia

"Mille euro e lasciate il campo". Ma i rom intascano e beffano la Appendino

Chiara Appendino beffata dai rom: "1000 euro per sgomberare ma hanno creato un nuovo insediamento"

