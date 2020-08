A Cagliari due uomini si baciano in spiaggia, aggrediti dai bagnanti: 'Ci vorrebbe Mussolini per farvi sparire' (Di lunedì 24 agosto 2020) aggrediti, minacciati e insultati da una famiglia per essersi baciati e scambiati qualche effusione. E' quanto accaduto nella spiaggia del Poetto a Cagliari a una coppia di Bolzano. 'Come vi ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari due Appicca due incendi, si filma e posta tutto su Facebook: arrestato a Cagliari La Nuova Sardegna "Il coronavirus è arrivato in Sardegna con la movida internazionale"

AGI - É possibile che la Sardegna si sia trasformata, in pochi giorni, da isola sicura a 'terra di contagi'? Evidentemente è poco probabile. Ma, nella percezione di molti, questo è successo. Per cui a ...

Ussana, due auto distrutte dal fuoco: indagini in corso

Accertamenti in corso a Ussana, per stabilire le cause di un incendio che ha coinvolto due auto in sosta in un'area rurale vicino alla Statale 466. Sul posto, dopo l'allarme al 115, sono intervenuti i ...

