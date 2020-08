Lewandowski sul tetto d’Europa: capocannoniere in 3 competizioni (Di domenica 23 agosto 2020) Robert Lewandowski re di Germania e d’Europa: l’attaccante polacco è il capocannoniere di ogni competizione La stagione 2019/20 sarà un ricordo indelebile nella mente di Robert Lewandowski, che ha trascinato il Bayern Monaco alla conquista del Triplete. L’attaccante polacco si è aggiudicato il titolo di capocannoniere in Bundesliga (34 reti), Coppa di Germania (6 reti) e Champions League (15 reti). Numeri da extraterrestre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

