Zachary Levi spiega con un video come affrontare il Coronavirus in modo divertente: prenderlo a mazzate (Di sabato 22 agosto 2020) Zachary Levi ha condiviso su Instagram con un video un divertente modo per affrontare il Coronavirus prendere a mazzate una sua riproduzione in stile Piñata. Zachary Levi ha condiviso un divertente video in cui mostra un approccio molto originale al dover fare i conti con il Coronavirus: prenderlo, letteralmente, a mazzate. La catartica attività è resa possibile grazie a un'idea del suo amico Kyle Ray che ha ideato Covie The Piñata inizialmente come uno scherzo e poi come modo per far divertira adulti e bambini durante questo periodo particolarmente ... Leggi su movieplayer

Zachary Levi ha spiegato: "Il mio amico Kyle è venuto da me con questa idea e all'inizio sono scoppiato a ridere. Poi, dopo averci riflettuto un po', ho capito che era un'idea geniale. Quale modo migl ...

