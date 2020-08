Scuola, ministero conferma: recuperi dal primo settembre, dal 14 tutti in classe (Di sabato 22 agosto 2020) Da lunedì al via i test volontari per i professori. E se le aule non saranno sufficienti, sarà possibile anche ricorrere alle scuole paritarie Leggi su tg.la7

