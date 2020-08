“Sabrina è morta di overdose”, dice ora Pasini. Ma la verità sembra essere un’altra (Di sabato 22 agosto 2020) Alessandro Pasini, amico della 39enne Sabrina Beccalli, ha dichiarato agli inquirenti che la donna sarebbe morta in seguito ad un overdose. Ma la sua tesi non convince. Prseguono le ricerche del corpo di Sabrina Beccalli, la donna di 39 anni scomparsa da Crema il giorno di Ferragosto. La donna avrebbe dovuto raggiungere a Milano degli … L'articolo “Sabrina è morta di overdose”, dice ora Pasini. Ma la verità sembra essere un’altra proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

mp_0911_ : RT @ultimenotizie: Potrebbe essere stata uccisa per aver rifiutato delle avance sessuali, Sabrina Beccalli, la 39enne di #Crema scomparsa d… - JrTemistocle : Scomparsa di Sabrina, Pasini: “Morta per malore, ho bruciato il corpo”. Inquirenti non gli credono' Non vi indignat… - Filo2385Filippo : RT @ultimenotizie: Potrebbe essere stata uccisa per aver rifiutato delle avance sessuali, Sabrina Beccalli, la 39enne di #Crema scomparsa d… - ultimenotizie : Potrebbe essere stata uccisa per aver rifiutato delle avance sessuali, Sabrina Beccalli, la 39enne di #Crema scompa… - infoitinterno : Crema, Pasini: 'Sabrina morta a causa di un malore, ho bruciato l'auto con il corpo dentro” | Ma gli inquirenti non… -

