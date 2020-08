Pugilato, grave lutto: muore Sandro Mazzinghi, aveva 81 anni (Di sabato 22 agosto 2020) grave lutto nel mondo del Pugilato italiano, che piange la scomparsa di Sandro Mazzinghi, ex campione del mondo ed ex iridato nei superwelter. A darne la notizia è la famiglia, precisando che la salma verrà ora esposta nel Santuario del Santissimo Crocefisso di Pontedera, mentre i funerali ci saranno lunedì prossimo, sempre a Pontedera. Il grande rivale di Nino Benvenuti si è spento all’ospedale Lotti di Pontedera all’età di 81 anni, ne avrebbe compiuti 82 il prossimo 3 ottobre. Leggi su sportface

