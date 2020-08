Morto Fredie Blom, era considerato uno degli uomini più anziani del mondo (Di sabato 22 agosto 2020) E’ Morto oggi, all’età di 116 anni, in un ospedale di Città del Capo, il sudafricano Fredie Blom, considerato uno degli uomini più anziani del mondo. “E’ Morto questa mattina per cause naturali. Crediamo sia stato a causa della sua età e non sospettiamo che abbia a che fare con il Covid-19“, ha dichiarato a “TimesLive” il funzionario Gadija Francis. “E’ un momento molto triste per tutti. Dobbiamo ringraziare Dio per la vita che ha vissuto“. Nato nel 1904 nella provincia di Capo Orientale, Blom è sopravvissuto all’influenza spagnola del 1918, a 2 guerre mondiali e al sistema segregazionista ... Leggi su meteoweb.eu

Sandro Mazzinghi, morto oggi a 81 anni di età, è stato uno dei più grandi pugili italiani: il quarto dei nostri a diventare campione del mondo, dopo Primo Carnera, Salvatore D’Agata e Duilio Loi. LEGG ...

Sandro Mazzinghi nasce a Pontedera il 3 ottobre 1938 in via Roma, proprio davanti all’ospedale Lotti. Il fratello Guido (Guanto d’Oro d’America, medaglia di bronzo all’Olimpiade di Helsinki nel 1952 e ...

