Bonaventura su Gattuso: "Mi ha fatto sentire importante. Una volta mi voleva ammazzare..." (Di sabato 22 agosto 2020) Nel corso dell’intervista concessa a Sportweek, l'ormai ex centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura, tra le altre cose ha parlato anche di Gennaro Gattuso: "Somiglia a Mihajlovic. Leggi su tuttonapoli

