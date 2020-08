Bocelli, il suo cane disperso in mare. Moglie: “Ricompensa per chi aiuta” (Di sabato 22 agosto 2020) La famiglia di Andrea Bocelli lancia l’appello per ritrovare il suo amato cane, Pallina. L’animale, che è un cucciolo, è un levriero italiano, color beige che a quanto risulta si è disperso nel mare della Sardegna durante la giornata di venerdì 21 agosto 2020. Il piccolo, secondo quanto trapelato fino ad ora, si trovava a … L'articolo Bocelli, il suo cane disperso in mare. Moglie: “Ricompensa per chi aiuta” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

donatda : #Repost gentesettimanale • • • • • • Hearst Magazine | Italia Andrea Bocelli ha lanciato questa mattina un appello… - Monica40320651 : Sui GIORNALI o Cronaca Nera o Cavolate ! #22Agosto #BuongiornoATutti #FakeNews #buonsabato #boccelli #Conte - sgizzi89 : @aleaus81 Il suo dentista chi è? Bocelli? - MauroCapozza : Ma ora, senza il suo Sommo Ispiratore, come farà il responsabile della Cultura (?????) sovranista ad indicare ?? la… - AcciaioMario : RT @Alessandra1605: @25O319 @arts_sas Lo ha fatto #Bocelli, costretto a ritrattare in meno di 24h. Lo ringrazio per il suo tentativo, alme… -