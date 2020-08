Antonio Conte e i dubbi sul futuro: «Idee diverse tra me e l’Inter». Allegri in pole per la panchina (Di sabato 22 agosto 2020) Antonio Conte e l’Inter, un matrimonio che sembra essere giunto al capolinea. L’Europa League persa contro il Siviglia, nella finale giocata a Colonia, è solo l’ultimo tassello di un rapporto, quello tra l’allenatore salentino e la dirigenza nerazzurra, che non è mai sbocciato completamente. Il divorzio appare ormai inevitabile, e anche le parole di Conte al termine della partita non lasciano molti dubbi: a settembre, sulla panchina dell’Inter, si siederà un nuovo allenatore. LEGGI ANCHE –> Siviglia-Inter, Banega sfotte Conte sul parrucchino: «Ti aspetto fuori» «Adesso noi dobbiamo rientrare a Milano, ci prenderemo un paio di giorni di vacanza. A mente fredda ci incontreremo, si farà una disamina della ... Leggi su giornalettismo

