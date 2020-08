Amedeo Grieco, primo compleanno senza la mamma: “Niente più ha senso” (Di sabato 22 agosto 2020) Il grave lutto che lo scorso giugno ha colpito il comico Amedeo Grieco, del celebre duo Pio e Amedeo, è una ferita ancora aperta. In occasione del suo 37esimo compleanno, celebrato a distanza di circa 2 mesi dalla scomparsa della madre, Amedeo ha ricordato la mamma defunta, dedicandole delle dolci parole colme di affetto e, allo stesso tempo, di dolore. Una ferita ancora aperta Amedeo ha scritto un lungo post pubblicato sul proprio account Instagram dedicato alla mamma. Ha aperto il suo cuore lasciandosi andare alla scrittura e descrivendo le sue sensazioni ed emozioni più profonde. “Ogni anno, il 20 agosto, traccio una linea immaginaria nel mio percorso e do un’occhiata indietro… ma quest’anno no, mi sono ... Leggi su thesocialpost

zazoomblog : “Mi chiudo in bagno e piango”. Amedeo Grieco il suo dolore è straziante - #chiudo #bagno #piango”. #Amedeo -