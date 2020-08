Spezia in Serie A per la prima volta, ma ha già vinto uno “scudetto” (Di venerdì 21 agosto 2020) Spezia in Serie A. Da ieri sera la squadra ligure è nel massimo campionato professionistico. I ragazzi del tecnico Vincenzo Italiano hanno vinto per 1-0 in casa del Frosinone la finale play-off domenica scorsa mentre ieri sono stati battuti in casa con lo stesso risultato, ma la promozione è dello Spezia perché in campionato ha ottenuto un piazzamento migliore rispetto ai laziali. Può dunque festeggiare la società del presidente Stefano Chisoli e del presidente onorario Gabriele Volpi. Un trionfo merito e così nel prossimo campionato la Liguria sarà rappresentata da ben tre società in Serie A: il Genoa, la Sampdoria e, appunto, lo Spezia. La storia recente dello Spezia segna uno spartiacque nella ... Leggi su bloglive

OptaPaolo : 3 - Nella stagione 2020/21, per la prima volta nella storia del massimo campionato italiano, tre squadre liguri par… - DAZN_IT : Lo Spezia vince i playoff e conquista la promozione in Serie A ?? Un traguardo storico per gli Aquilotti ??… - RegLiguria : ?? SPEZIA IN SERIE A PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA! ??Lo #Spezia resiste all'assalto del Frosinone e si assicura l… - Dalla_SerieA : Lo Spezia per la prima volta in Serie A - - stevebianconero : Spezia promosso in serie A, la festa dei tifosi senza freni e distanze - -