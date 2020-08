Potenza, Torre Guevara tornerà visibile: sarà abbattuto edificio antistante (Di venerdì 21 agosto 2020) Potenza - La Torre Guevara di Potenza, situata nel centro storico della città, in un'area in passato occupata da un castello, tornerà visibile. L'edificio antistante, una ex scuola, sarà abbattuto: lo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

mecca_salvatore : RT @AnsaBasilicata: Beni culturali: la Torre Guevara di Potenza tornerà visibile. Sarà abbattuto l'edificio antistante, che è una ex scuola… - SassiLive : SCUOLE E TORRE GUEVARA, PROVVEDIMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO PROVINCIALE DI POTENZA - SassiLive : GIOVANI DEMOCRATICI DI MATERA, RISVOLTA, AGEDO, UISP E BILL MATERA-BIBLIOTECA DELLA LEGALITÀ INAUGURANO PANCHINA AR… - ProvinciaPZ : Importanti provvedimenti assunti dalla @ProvinciaPZ su riapertura scuole e riqualificazione Torre Guevara… - AnsaBasilicata : Beni culturali: la Torre Guevara di Potenza tornerà visibile. Sarà abbattuto l'edificio antistante, che è una ex sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Potenza Torre Potenza, Torre Guevara tornerà visibile: sarà abbattuto edificio antistante La Gazzetta del Mezzogiorno Beni culturali: la Torre Guevara di Potenza tornerà visibile

(ANSA) - POTENZA, 21 AGO - La Torre Guevara di Potenza, situata nel centro storico della città, in un'area in passato occupata da un castello, tornerà visibile. L'edificio antistante, una ex scuola, s ...

Potenza, Torre Guevara tornerà visibile: sarà abbattuto edificio antistante

POTENZA - La Torre Guevara di Potenza, situata nel centro storico della città, in un’area in passato occupata da un castello, tornerà visibile. L’edificio antistante, una ex scuola, sarà abbattuto: lo ...

(ANSA) - POTENZA, 21 AGO - La Torre Guevara di Potenza, situata nel centro storico della città, in un'area in passato occupata da un castello, tornerà visibile. L'edificio antistante, una ex scuola, s ...POTENZA - La Torre Guevara di Potenza, situata nel centro storico della città, in un’area in passato occupata da un castello, tornerà visibile. L’edificio antistante, una ex scuola, sarà abbattuto: lo ...