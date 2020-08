“Nessun accordo tra Napoli e City per Koulibaly. Gabriel, è avanti l’Arsenal” (Di venerdì 21 agosto 2020) Fabrizio Romano, su Twitter, fa il punto delle trattative di calciomercato che più interessano il Napoli. Gabriel e Koulibaly. Dice che Gabriel non ha ancora deciso il suo prossimo club. L’Arsenal è ancora in vantaggio. Il Manchester United è in contatto con i suoi agenti ma non ha avviato alcuna trattativa con il Lille. E ha aggiunto che il Napoli non ha ancora raggiunto alcun accordo col Manchester City per vendere Koulibaly. Quindi è tutto fermo. Gabriel update. He has not decided yet his next club. Arsenal are still ahead. Man United are in contact with his agents but no talks have started with Lille atm. Napoli have not reached any agreement yet with Man City to ... Leggi su ilnapolista

piersileri : Precauzione è la parola d'ordine. Dal vertice Stato-Regioni di oggi pomeriggio, si è deciso di comune accordo di ch… - napolista : “Nessun accordo tra Napoli e City per Koulibaly. Gabriel, è avanti l’Arsenal” Il giornalista Fabrizio Romano scriv… - starree : RT @aliasvaughn: Gente che mi segue e poi mi dice di cosa posso e non posso parlare in base al fatto che sia o meno d'accordo con quello ch… - lancellone : RT @vitcastagna: @CarloCalenda Sono d’accordo con lei: l’uso strumentale della fotografia senza contestualizzazione è scorretto. Ma lei per… - Che22peace71 : RT @vitcastagna: @CarloCalenda Sono d’accordo con lei: l’uso strumentale della fotografia senza contestualizzazione è scorretto. Ma lei per… -

Ultime Notizie dalla rete : “Nessun accordo Azzolina: “La scuola riaprirà ma nei sindacati c’è chi sabota” Rep