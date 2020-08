Mercato San Severino, il sindaco Somma: “La salute non può aspettare” (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiMercato San Severino (Sa) – Il sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma sollecita nuovamente gli Organismi competenti per la risoluzione del problema del depuratore di Costa. “La salute dei cittadini non può aspettare. Tre anni di nostre richieste inevase. È inaccettabile”. Il depuratore di Costa e le criticità del torrente Solofrana continuano ad essere temi centrali dell’agenda politica al Comune di Mercato San Severino. Il sindaco Antonio Somma: “Siamo dinanzi ai problemi che si verificano ogni estate e sui quali nessuno, dopo tre anni di richieste di intervento da parte mia, ha inteso porre rimedio. Abbiamo ricevuto ... Leggi su anteprima24

Ucciso da un malore a 50 anni, mente questa mattina intorno alle 7 stava montando gli stand al mercato del venerdì di Torre Annunziata. La vittima P.E. di San Giuseppe Vesuviano, ambulante da sempre e ...

Buccino Volcei, un attaccante ex San Luca per i rossoneri. Arrivano anche alcuni giovani calciatori

Sotto la guida tecnico Mario Pietropinto il Buccino Volcei ha iniziato la preparazione in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Sul fronte mercato, i rossoneri hanno ufficializzato alcune opera ...

