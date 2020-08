Lui la tradisce e si vanta sul treno, Emily scrive alla fidanzata: “Ti fa le corna, se si chiama Ben…” (Di venerdì 21 agosto 2020) A tutti i viaggiatori, e soprattutto pendolari, sarà capitato di ascoltare le conversazioni altrui. Pur volendo evitare, lo spazio ristretto all’interno del treno non consente di mantenere la propria privacy ed è quasi impossibile non sentire le parole del proprio vicino di sedile. Conversazioni telefoniche o dialoghi tra amici, spesso diventano protagoniste di interi aneddoti da raccontare. Molto spesso però capita di ascoltare qualcosa che non condividiamo. Ciò è successo alla giovane Emily, una ragazza inglese, mentre era seduta nel treno, ha ascoltato un ragazzo vantarsi di tradire la fidanzata. Emily, a questo punto, ha deciso di intervenire. Ragazzo in treno si vanta di tradire la ... Leggi su velvetgossip

SoloMilan68 : @DrinhoAle Sei come quel marito che ha passato 20 anni stornati con la moglie, dopo i quali lei lo trascura, lo rid… - carlxtta_ : @summervstars @samiirastyles lui non ci tradisce - PinnaMartina : Una cosa che odio delle donne che inneggiano al femminismo è quando (spesso) il ragazzo le molla per un’altra, l’al… - eef911 : Quanto odio quando nelle serie tv la moglie scopre che il marito la tradisce e si incazza con lui per un momento ma… - senza_senza_ : @ANandoL64 Mio padre 70 anni tradisce ancora mia madre ma io on ho trovato ancora un uomo come lui -

