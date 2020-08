La 'previsione' (nera) dell'Oms: quando sparirà davvero il virus (Di venerdì 21 agosto 2020) Federico Garau Respiratori in un reparto di terapia intensivaIl direttore dell'Organizzazione mondiale per la Sanità parla del vaccino: "Sarà uno strumento vitale e speriamo di averne uno il prima possibile, ma non c’è alcuna garanzia" Parole poco confortanti da parte del direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, che nelle ultime ore, parlando dell'importanza di un vaccino per contrastare la diffusione del Coronavirus, ha dichiarato che al momento non vi è ancora alcuna certezza del fatto che sarà possibile riuscire ad averne uno davvero efficace. Ed in ogni caso, ha precisato Ghebreyesus, anche con l'arrivo del vaccino il mondo non si lascerà facilmente alle spalle il virus. Durante la ... Leggi su ilgiornale

Parole poco confortanti da parte del direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus, che nelle ultime ore, parlando dell'importanza di un vaccino per contrastare la diffusione del Coronavirus, ...

La profezia nera di Gates: "Ci saranno ancora milioni di morti"

Bill Gates ha ultimamente fatto una previsione sui mesi a venire e sulle conseguenze della pandemia, preannunciando un alto numero di morti prima della fine della crisi sanitaria globale. La profezia ...

