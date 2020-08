Il Siviglia vince l’Europa League: 3-2 all’Inter, decide una deviazione di Lukaku (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Siviglia vince l’Europa League 2019/2020 grazie alla vittoria per 3-2 contro l’Inter. Non bastano alla squadra di Antonio Conte le reti di Lukaku e Godin. Proprio il belga si rivela decisivo, ma nel modo sbagliato: è suo l’autogol che condanna i nerazzurri. Di De Jong le altre reti degli andalusi. Sei finali e sei vittorie per il Siviglia, che si conferma regina dell’Europa League. Il primo tempo è un susseguirsi di emozioni. Dopo soli 4 minuti Diego Carlos si aggrappa a Lukaku, lanciato a rete, e lo sgambetta in area di rigore: penalty netto, trasformato con freddezza proprio dall’attaccante belga. Il Siviglia però reagisce subito e trova al 12’ il pareggio, con un colpo di testa in tuffo di ... Leggi su sportface

