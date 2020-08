“Ha la febbre? Prenda una Tachipirina e vada comunque a fare il test”: l’assurda storia di una milanese (Di venerdì 21 agosto 2020) “Non sono uscita da Milano e durante il lockdown ho fatto la volontaria. A inizio agosto ho cominciato ad avere strani sbalzi di temperatura e ho provato a seguire le procedure per controllarmi ed escludere si tratti di Covid”. La signora Vanessa è un’abitante di Milano che, registrando sintomi assimilabili a quelli del Covid, ha provato a sottoporsi a un tampone chiedendo lumi su quale fosse il percorso corretto da compiere per controllarsi senza il pericolo di infettare terze persone. La risposte ricevute e la storia che ha raccontato a noi di TPI è quantomeno paradossale. “Da 3 settimane ho sintomi e sbalzi di temperatura con febbre che sale sopra i 37.5 fino a 37.8. Non sono preoccupata e tantomeno paranoica, altrimenti non avrei fatto la volontaria (in totale sicurezza) nei giorni del lockdown, ma voglio ... Leggi su tpi

