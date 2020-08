Fuga di gas nel cantiere, i Vigili del fuoco in azione per domare le fiamme (Di venerdì 21 agosto 2020) Una Fuga di gas alla base dell'incendio insidioso che ha tenuto impegnati per qualche ora i Vigili del fuoco. La fuoriscita del gas da una tubatura ha causato il rogo che è scoppiato in un cantiere ... Leggi su cesenatoday

telecitynews24 : ?? 'NESSUNA CRITICITA' ALLA SOLVAY' ?? La nota dell'azienda dopo la fuoriuscita di gas di questa mattina ??… - matt3oswift13 : RT @alefthand_: PARLA ORA Mio (tuo, suo, nostro, vostro, loro) Volano Scintille (se c’è una fuga di gas siamo fottuti) Torno A Dicembre (pr… - alefthand_ : PARLA ORA Mio (tuo, suo, nostro, vostro, loro) Volano Scintille (se c’è una fuga di gas siamo fottuti) Torno A Dice… - sulsitodisimone : RT @telecitynews24: ?? FUGA DI GAS ALLA SOLVAY ?? Controlli in corso dopo l'allarme suonato questa mattina in un reparto, rientrato poco dop… - telecitynews24 : ?? FUGA DI GAS ALLA SOLVAY ?? Controlli in corso dopo l'allarme suonato questa mattina in un reparto, rientrato poco… -

Ultime Notizie dalla rete : Fuga gas Fuga gas alla Solvay. L'azienda spiega. "Nulla di preoccupante" Radiogold Fuga di gas alla Solvay: verifiche in corso su quanto accaduto

ALESSANDRIA – Questa mattina, verso le 8.15, all’interno dello stabilimento Solvay Speciality Polymers, è suonato l’allarme per una fuoriuscita di gas, dalle prime informazioni senza alcuna conseguenz ...

Fuoriuscita gas alla Solvay. L’azienda spiega: “Nessuna situazione preoccupante”

ALESSANDRIA – In una nota la Solvay ha spiegato la natura dell’allarme scattato questa mattina all’interno dello stabilimento. “L’anomalia” si è verificata “verso le 7:30 in seguito ad una foratura di ...

ALESSANDRIA – Questa mattina, verso le 8.15, all’interno dello stabilimento Solvay Speciality Polymers, è suonato l’allarme per una fuoriuscita di gas, dalle prime informazioni senza alcuna conseguenz ...ALESSANDRIA – In una nota la Solvay ha spiegato la natura dell’allarme scattato questa mattina all’interno dello stabilimento. “L’anomalia” si è verificata “verso le 7:30 in seguito ad una foratura di ...