Coronavirus al Billionaire di Flavio Briatore: 6 dipendenti positivi (Di venerdì 21 agosto 2020) Covid al Billionaire di Briatore, 6 dipendenti positivi Sono risultati positivi al Coronavirus sei dipendenti del Billionaire di Flavio Briatore. Al momento tutti i lavoratori del famoso locale in Costa Smeralda sono in attesa delle indicazioni dall’unità di crisi sanitaria del Nord Sardegna dopo le direttive del direttore Roberto Pretto, che ha subito allertato camerieri, cuochi, lavapiatti, barman e addetti alla sicurezza. Secondo quanto scrive Giuseppe Scarpa sul Messaggero non tutti i dipendenti sono stati sottoposti al tampone, quindi l’ipotesi è che il numero degli infetti possa salire. Al momento – si legge sul quotidiano romano – sono più di cento le ... Leggi su tpi

Artide_doc : RT @perchetendenza: #Billionaire: Perché 6 dipendenti dell'esclusivo locale di Flavio Briatore in Costa Smeralda sono risultati positivi al… - Artide_doc : RT @Cartabellotta: #coronavirus: da #Briatore 6 dipendenti positivi e 100 in quarantena. Sui clienti notizie non pervenute: la privacy al #… - pameladiverona : RT @Cartabellotta: #coronavirus: da #Briatore 6 dipendenti positivi e 100 in quarantena. Sui clienti notizie non pervenute: la privacy al #… - iirpo : RT @Cartabellotta: #coronavirus: da #Briatore 6 dipendenti positivi e 100 in quarantena. Sui clienti notizie non pervenute: la privacy al #… - GiuseppeZane : RT @Cartabellotta: #coronavirus: da #Briatore 6 dipendenti positivi e 100 in quarantena. Sui clienti notizie non pervenute: la privacy al #… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Billionaire Coronavirus, sei positivi tra i dipendenti del Billionaire di Porto Cervo La Nuova Sardegna Coronavirus, scattano i controlli nei locali di Ustica: multe e sequestri

11:08Coronavirus, scattano i controlli nei locali di Ustica: multe e sequestri 11:08Focolaio di Covid19 al Billionaire di Flavio Briatore ... 08:27In Sicilia il coronavirus ora colpisce i giovani: ...

Riparte la scuola, il liceo Dolci di Palermo: "Orari ridotti e lezioni anche per gli studenti positivi"

11:08Coronavirus, scattano i controlli nei locali di Ustica: multe e sequestri 11:08Focolaio di Covid19 al Billionaire di Flavio Briatore 11:08Riparte la scuola, il liceo Dolci di Palermo: "Orari rido ...

11:08Coronavirus, scattano i controlli nei locali di Ustica: multe e sequestri 11:08Focolaio di Covid19 al Billionaire di Flavio Briatore ... 08:27In Sicilia il coronavirus ora colpisce i giovani: ...11:08Coronavirus, scattano i controlli nei locali di Ustica: multe e sequestri 11:08Focolaio di Covid19 al Billionaire di Flavio Briatore 11:08Riparte la scuola, il liceo Dolci di Palermo: "Orari rido ...