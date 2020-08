Colleferro: marijuana e metadone pronti per la vendita, un arresto (Di venerdì 21 agosto 2020) Roma – I Carabinieri della Compagnia di Colleferro continuano la loro attività antidroga. Ad Artena, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un 51enne del luogo, con precedenti, per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri di Artena, intervenuti nei pressi dell’abitazione di un pusher per una lite in famiglia, hanno controllato anche l’abitazione adiacente e le sue pertinenze. Nel retro, il proprietario 51enne aveva allestito una vera e propria piantagione con ben 65 piante di marijuana con altezza da un metro a 1,50 mt. I Carabinieri hanno esteso il controllo all’interno dell’abitazione dove hanno rinvenuto materiale per il confezionamento della droga nonché diciotto flaconi di metadone. L’uomo e’ stato arrestato e, in attesa ... Leggi su romadailynews

